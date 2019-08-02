كنت شاهدًا.. مصطفى بكري يكشف حقيقة اقتحام مسجد الحسين

نفى الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، كل ما أثير حول اقتحام مسجد الحسين، أثناء نقل خطبة الجمعة والتي كان يلقيها الأوقاف مختار جمعة، مؤكدًا أنه كان يصلي في نفس المسجد وشهد ما حدث.



وقال عضو مجلس النواب في سلسلة تغريدات متتالية على حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الشائعات والأكاذيب لا تريد أن تتوقف، منذ قليل انتشرت شائعة تقول إن سبب قطع الإرسال التليفزيوني عن نقل خطبة صلاة الجمعة التي كان يلقيها وزير الأوقاف من مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه يرجع إلى محاولة اقتحام للمسجد أثناء الخطبة، وهذا كذب وافتراء، فقد كنت حاضرا في المسجد".



وتابع: "ما حدث أن عطلا فنيا طرأ على سيارة البث الخارجي، مما تسبب في عدم نقل الخطبة تليفزيونيا، ولكنها نقلت كاملة بواسطة الإذاعة، وليس صحيحا أنه كانت هناك محاولة لاقتحام المسجد".



وأضاف "بكري": "كل ما في الأمر، وقد كنت موجودا في الصف الأول، وقام أحد المصلين محاولا المرور أمام الصف الأول للسلام على أحد الحاضرين فقام أحد الحراس بمنعه وانتهى الأمر".



واختتم قائلًا: "انتهت الصلاة وفوجئنا بالشائعات الكاذبة التي لا أساس لها".