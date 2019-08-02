مقتل 19 مسلحًا في عملية للقوات الأفغانية وسط البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الجمعة، أن 19 مسلحا على الأقل لقوا حتفهم إثر عملية شنتها القوات الأفغانية في مقاطعة "شارخ" بإقليم "لوجار" الواقع وسط البلاد.



وقالت الوزارة - في بيان لها نقلته قناة "طلوع" الأفغانية - إن 17 من المسلحين ينتمون إلى تنظيم القاعدة، مشيرة إلى أن 12 منهم يحملون الجنسية الشيشانية.



ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.