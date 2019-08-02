الإحصاء: 3.3 مليون طن فائض في إنتاج الغاز والبترول خلال 2019

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في أحدث تقاريره، عن ارتفاع إنتاج مصر من الغاز والبترول، إلى حدود 34.7 مليون طن خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2019، فيما بلغ حجم الاستهلاك خلال نفس الفترة من العام 31.3 مليون طن، لتسجل بذلك فائض قدره 3.3 مليون طن خلال 2019، نتيجة الاكتشافات المتزايدة الحقول الغاز والبترول.



ولفت تقرير الإحصاء الذي حصلت عليه "الدستور"، إلى أن الإنتاج الشهري من البترول والغاز الطبيعي تخطي الـ7 ملايين حيث سجل 7.008 مليون طن خلال مايو 2019 مقابل 6.568 مليون طن استهلاك خلال نفس الشهر ليحقق فائض قدره 520 ألف طن في الشهر.



وفيما يخص الغاز الطبيعي وحده، أظهر التقرير أن الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي ارتفع إلى 4.320 مليون طن خلال شهر مايو 2019 مقابل 3.881 مليون طن خلال الشهر نفسه من عام 2018، مسجلًا ارتفاع يقارب النصف مليون طن خلال عام فقط.



كما سجل معدل استهلاك الغاز الطبيعي ارتفاعًا إلى 3.964 مليون طن خلال شهر مايو 2019 مقابل 3.907 مليون طن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، لتتحول مصر بذلك من عجز قدره 26 ألف طن شهريًا إلى 356 ألف طن فائض شهريًا خلال تلك الفترة.