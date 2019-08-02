السودان يحتجز 9 جنود بعد مقتل محتجين

قال متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم بالسودان اليوم الجمعة، إنه تم فصل واحتجاز 9 جنود من قوات الدعم السريع فيما يتصل بقتل محتجين هذا الأسبوع.



وأضاف الفريق ركن شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس أن والي ولاية شمال كردفان وأعضاء لجنتها الأمنية سيتحملون مسئولية مقتل ستة بينهم أربعة من طلاب المدارس في الأبيض عاصمة الولاية يوم الاثنين.



وخرج مئات الآلاف إلى الشوارع أمس الخميس، تنديدا بسقوط قتلى في الاحتجاجات، وقال مسعفون من المعارضة إن أربعة متظاهرين قتلوا وأصيب كثيرون جراء إطلاق نار في أم درمان.



وقال كباشي إن السلطات تلاحق المشتبه في ضلوعهم في أعمال القتل في أم درمان.



وتحدث كباشي في مؤتمر صحفي بعد ليلة من المفاوضات مع جماعات المعارضة حول إعلان دستوري يمهد الطريق لتشكيل حكومة انتقالية.



ووقع الجانبان اتفاقا سياسيا في يوليو تموز يتضمن مرحلة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتشكيل مجلس سيادي مشترك، وأحاطت الشكوك هذا الأسبوع بالمحادثات الخاصة بالإعلان الدستوري لكنها انعقدت في النهاية.



وتجتاح السودان اضطرابات سياسية منذ أشهر وصلت إلى ذروتها بإطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير في أبريل.