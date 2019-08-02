موجة الحر الأوروبية تصل إلى أبعاد "كارثية"

وصلت موجة الحر التي حطمت سجلات درجات الحرارة المرتفعة في 5 دول أوروبية، قبل أسبوع، إلى جرينلاند، ما أدى إلى تسريع ذوبان الغطاء الجليدي في القطب الشمالي.



وتعد جرينلاند (أكبر جزيرة في العالم) إقليما دنماركيا بين المحيطين الأطلسي والمتجمد الشمالي، يتمتع بحكم شبه ذاتي، ويغطي الجليد 82% من سطحه.



وقالت روث موترام، عالمة المناخ بالمعهد الدنماركي للأرصاد الجوية، إن مساحة الصفيحة الجليدية في جرينلاند، التي تظهر دلائل على الذوبان، تتزايد يوميا، وبلغت مستوى قياسيا عند 56.5% لهذا العام.



وأوضحت أن أكثر من 10 مليارات طن من الجليد فقدت في المحيط، بسبب الذوبان السطحي يوم الأربعاء 31 يوليو وحده، ما تسبب في خسارة جليدية صافية بلغت نحو 197 مليار طن من جرينلاند في يوليو.



وفي مقابلة هاتفية أجرتها من كوبنهاجن، أضافت روث: "إن التوقعات طويلة الأجل هي استمرار الطقس الدافئ والمشمس في جرينلاند، وهذا يعني أن مقدار فقدان الجليد سيستمر".



ويبدو أن نطاق ذوبان الجليد يوم الأربعاء الفائت، هو رقم يصعب فهمه حاليا.



وأظهرت دراسة أجراها علماء في الولايات المتحدة والدنمارك في يونيو 2019، أن ذوبان الجليد في جرينلاند وحده سيضيف ما بين 5 و33 سم إلى ارتفاع مستويات سطح البحر في العالم، بحلول عام 2100، وإذا ذاب كل الجليد في جرينلاند، سترتفع مستويات المحيطات في العالم نحو 7.2 متر.



وحدث الذوبان الحالي بوصول الهواء الدافئ من شمال إفريقيا وإسبانيا، مسجلا سجلات غير عادية للحرارة في بلجيكا وألمانيا ولوكسمبورج وهولندا وبريطانيا.



وفي الوقت نفسه، اندلعت حرائق الغابات الناجمة عن الطقس الحار والجاف في سيبيريا، مع انتشار الرياح الشديدة على ما يقرب من 30 ألف كم مربع من الأراضي في سيبيريا والشرق الأقصى الروسي، وهي مساحة بحجم بلجيكا.



وتحدث موجات الحر دائما، ولكن مايك سبارو، المتحدث باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، أشار إلى أنه مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية فإن موجات الحر الشديدة تحدث الآن بمعدل أعلى بـ10 مرات على الأقل، من تلك التي شهدها العالم قبل قرن مضى، ويرجع الأمر إلى الاحتباس الحراري الكارثي.



وأشار سبارو إلى أن الجليد البحري المنتشر في القطبين: الشمالي والجنوبي، تمركز عند مستويات منخفضة قياسية.