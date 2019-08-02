أحدث تشكيلة للقميص الصيفي.. "المشجّر رجع تاني"

يعتبر القميص الرجالى، من أكثر الملابس التى تضيف للرجل مزيد من الأناقة والشياكة، فالبحث عن قميص يتسم بالشياكة والراحة من الامور التى تشغل بال الكثير من الرجال عند التسوق.



نشر موقع "newchic" الخاص بالموضة أحدث تشكيلة للقميص الرجالى لعام 2019، حيث يتسم الكولكشن الجديد بالألوان الجاذبة والراحة عند الارتداء، الأمر الذى يبحث عنه كل الرجال عند التسوق.



وتتسم المجموعة الجديدة المزج بين القديم والجديد، حيث طغت موضة "المشجر" على الكثير من القمصان، بالإضافة إلى الألوان الكثيرة والمتداخله مع بعضها البعض.



كما يتميز الكولكشن الجديد بالخامة الجيدة، التى تناسب حرارة الجو فى فصل الصيف، حيث أنها صممت من القطن القادر على إمتصاص العرق، ومنع مشاكل الجلد والحكه.



وتوصف المجموعة الجديدة بأنها تصلح للارتداء على الشواطئ، نظرًا لتصميمها المتميز، فهى تمزج بين الكاجوال والكلاسيك.