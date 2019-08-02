فان دي بيك يقترب من رادار الريال

صرح الجهاز الفني لفريق أياكس أمستردام الهولندي بقيادة إريك تن هاج المدير الفني للفريق موقفه من بيع لاعب الوسط الهولندي، دوني فان دي بيك إلى ريال مدريد الإسباني.



وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن النادي الملكي وضع لاعب أياكس كخطة بديلة في حال فشل التوقيع مع بوجبا الفرنسي نجم خط وسط فريق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.



ويبحث المدير الفني الفرنسي للميرينجي، زين الدين زيدان عن تدعيم وسط ميدانه بلاعب كبير خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، إلا أنه يصطدم بحائط سد، وهو رفض الشياطين الحمر التفاوض بشأن بطل العالم 2018، وحتى في حالة التفاوض، فإن تقارير صحفية تؤكد أن اليونايتد يطلب 180 مليون يورو للتخلي عن لاعب يوفنتوس الإيطالي الأسبق.



تن هاج أكد أن خروج فان دي بيك سيعد خسارة كبيرة لأياكس، الذي فقد بالفعل ثنائي مهم في تشكيلته، دي ليخت ليوفتوس ودي يونج لبرشلونة الإسباني، وشدد على أن النادي الهولندي سيفعل كل ما بوسعه للإبقاء على صاحب الـ 22 عامًا.