عضو تنسيقية الأحزاب: مؤتمر الشباب انتصار لأفكارهم وتطلعاتهم

أكد مؤمن سيد، أمين الاتصال السياسي بحزب الحرية المصري، وعضو تنسيقية شباب الاحزاب، أن قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحويل المؤتمر الوطنى للشباب ونموذج محاكاة الدولة المصرية إلى حالة حوارية مستمرة يعد انتصار حقيقي للشباب وافكارهم وتطلعاتهم للمستقبل، خاصة بعد توصية السيد الرئيس بتشكيل مجموعات شبابية عمل معاونة لمتابعة وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى تحت إشراف مجلس الوزراء والوزارات المعنية.



وأضاف سيد، في تصريحات صحفية، أن قيام الحكومة بتبنى العمل على مشروع لمنطقة رأس التين، المقدم من الشباب خلال المؤتمر، يعبر عن اهتمام بالغ من القيادة السياسية بالافكار الشبابية وطموحاتهم الواعدة، خاصة بعد تكليف رئاسة مجلس الوزراء، ببحث جميع التوصيات الصادرة من نموذج المحاكاة على أن يتم رفع تقرير بها خلال 15 يوما من تاريخه، ومناقشة تنفيذ ما ورد بها خلال المؤتمر الوطنى للشباب القادم.



كما أشاد أمين الاتصال السياسي باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمؤتمر الشباب واهتمامه الكبير بما يدور بالجلسات وعمل توصيات تحقق تمكين فعلي للشباب، وايضا حرصه الشديد للرد على جميع الأسئلة بكل شفافية التى تم استقبالها على موقع المؤتمر



وثمن سيد، توصية الرئيس بتكليف الحكومة بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب بإقامة مقر لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن يشمل هذا المقر مركز تدريب للشباب العربي والإفريقي للتوسع في تقديم البرامج التدريبية للأشقاء العرب والأفارقة، مما سيجعل هناك تبادل في الخبرات والأراء ويعزز سبل التعاون المشترك.