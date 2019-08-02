الجمعة 02 أغسطس 2019 الموافق 01 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

كوتينيو أصبح مصدرا للمشاكل داخل الكتالوني

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:19 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أصبح اللاعب البرزيلي فيليب كوتينيو مصدرا لمشكلة كبيرة لنادي برشلونة بسبب عدة أسباب أشعلت نار الانتقادات ضده بين المشجعين في ملعب كامب نو خلال الموسم الفائت.

ولم يحصل الصفقة الأغلى في تاريخ نادي برشلونة بقيمة 160 مليون يورو على أية عروض ملموسة في سوق الانتقالات الصيفية لسببين، أحدهما تراجع مستواه الفني والبدني والثاني الثمن الضخم لشراءه.

وتبلغ قيمة لاعب خط الوسط البرازيلي أكثر من 100 مليون يورو، وهو مبلغ من شأنه أن يسمح بخروجه إلى نادٍ آخر، ولكن هذا السعر بالإضافة إلى الراتب الذي يتلقاه سنويًا يجعل الأندية المعنية تتراجع عن التوقيع معه.

وتبقى الأندية الإنجليزية هي الأقرب للتعاقد مع كوتينيو بعد مستواه الرائع في ليفربول، لكن هذا الأمل يتراجع مع مرور لأن سوق تسجيل اللاعبين في الدوري الإنجليزي تنتهي بعد حوالي ستة أيام في الخميس المقبل.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

الحزن يُسيطر على قرية شطورة بعد مصرع 6 من أبنائها اختناقًا داخل بئر

منذ حوالي 5 ساعات

المدير الفني لـ"اطلع بره" يوجه رسالة تهديد إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

لا تستخدم "الفوط" الخارجية.. تحذير من الخطايا الخمس بعد الاستحمام

منذ يوم

الإفراج عن 513 سجينًا بمناسبة ثورة يوليو وعيد الأضحى

ads

الصور

image description

بالصور.. مجدي قفشة ينضم للأهلي

image description

صور.. كواليس انتخابات نقابة الموسيقيين

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

image description

وصول بعثة منتخب مصر لليد الحاصلة على برونزية كأس العالم

image description

العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"

الأكثر قراءة

البلاغات تنهال على "القومى للطفولة" بسبب فيديوهات "أحمد وزينب" مع طفلتهما

وثيقة سرية تكشف تفاصيل تحرش الإخواني الهارب معتز مطر بإعلاميين في "مودرن حرية"

"التعليم" تصدم طلاب مدارس المتفوقين بمشكلة في النتائج.. وأولياء الأمور يصعدون

تفاصيل علاوة العاملين بالبترول بعد إقرارها من إدارة الهيئة

ستوديو

"Fast and shaw" يحقق 65 مليون دولار في يومين

فيفيان مراد تطرح "النسخة الأصلية" بـ 5 "لوكات" (فيديو)

بـ "آيس كاب وسلسلة".. شاهد بوستر أحمد عز لـ"ولاد رزق 2"

تعرّف على شروط الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية (فيديو)

رياضة

فان دي بيك يقترب من رادار الريال

كوتينيو أصبح مصدرا للمشاكل داخل الكتالوني

ديبالا ينتظر رد رونالدو في ما يتعلق بخصوص مان يونايتد

ريبيرى يترك الاحتراف داخل أوروبا ويتوجه إلى آسيا

الرئيس نيوز

إبراهيم سعيد يثير الجدل على تويتر: لا يوجد مدرب مصري يصلح لتدريب المنتخب

وفد من البنك الدولي يزور بورسعيد لتفقد التشغيل التجريبي لمشروع التأمين الصحي الشامل

موقع أمريكي يبرز "المثلث الذهبي": مبادرة لإنقاذ صعيد مصر

"اتصالات النواب": بورسعيد نقطة الانطلاق للتحول الرقمي

منوعات

جوجل تدعو منافسين إلى مناقصة محرك البحث الافتراضي للهواتف المحمولة

حفيدة الملكة إليزابيث تطلق برنامجًا إذاعيًا

طريقة صنع الصلصال من مكونات طبيعية

تصنيع قلب من الكولاجين باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد

كشكول

بدء التقديم للدراسات العليا بـ"سياحة وفنادق الأقصر"

"الزناتي" يدعو المعلمين للاستفادة من مخصصات العلاج

إدراج معهد تكنولوجيا السكة الحديد بتنسيق الجامعات 2019

للأمهات.. احذري تناول طفلك كميات كبيرة من السكر

إسلام سياسي

داعش يهدد هولندا بسبب حظر النقاب

"النور" يشيد بمؤتمر الشباب السابع

مدحت أبوالدهب: تنظيم داعش صناعة صهيونية والتيار المدخلي انحرف عن المنهج

اشتباكات بين الجناحين العربي والكردي في صفوف ميليشيا قسد بدير الزور


زيت وسكر

وزير الإسكان: 80 % نسبة تنفيذ 4704 وحدات بـ”سكن مصر” بمدينة المنصورة الجديدة.

مياه سوهاج: شبكات ومحطات تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي بـ43 مليون جنيه

قطع المياه من 11 مساء اليوم لـ9 صباح الغد عن بعض أحياء مدينة الشروق لأعمال الصيانة

الإسكان: حملة مكبرة على المصانع بمدينة دمياط الجديدة لأخذ العينات وتحليلها 

مقالات الرأي
ماجد حبته
إنهم يخلطون العلم بالسياسة
د. محمد عفيفي
الباشا بين السينما والسياسة
مدحت بشاى
عبدالمنعم مدبولى وأكاذيب الإخوان
جمال طه
رحيل الباجى ومستقبل الرئاسة التونسية
المزيد

الثقافة

"سيدة القطار" و"مصر وإفريقيا" باليوم الـ5 لمعرض إسكندرية للكتاب

"طرق تفريغ الطاقة السلبية" ندوة في مكتبة المستقبل.. غدًا

جلال أمين يقارن بين تجربتي عبد الناصر ومحمد علي

"حب الخير للغير".. محاضرة بثقافة البحر الأحمر

صفحتنا ع الفيس بوك