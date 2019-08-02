كوتينيو أصبح مصدرا للمشاكل داخل الكتالوني

أصبح اللاعب البرزيلي فيليب كوتينيو مصدرا لمشكلة كبيرة لنادي برشلونة بسبب عدة أسباب أشعلت نار الانتقادات ضده بين المشجعين في ملعب كامب نو خلال الموسم الفائت.



ولم يحصل الصفقة الأغلى في تاريخ نادي برشلونة بقيمة 160 مليون يورو على أية عروض ملموسة في سوق الانتقالات الصيفية لسببين، أحدهما تراجع مستواه الفني والبدني والثاني الثمن الضخم لشراءه.



وتبلغ قيمة لاعب خط الوسط البرازيلي أكثر من 100 مليون يورو، وهو مبلغ من شأنه أن يسمح بخروجه إلى نادٍ آخر، ولكن هذا السعر بالإضافة إلى الراتب الذي يتلقاه سنويًا يجعل الأندية المعنية تتراجع عن التوقيع معه.



وتبقى الأندية الإنجليزية هي الأقرب للتعاقد مع كوتينيو بعد مستواه الرائع في ليفربول، لكن هذا الأمل يتراجع مع مرور لأن سوق تسجيل اللاعبين في الدوري الإنجليزي تنتهي بعد حوالي ستة أيام في الخميس المقبل.