الدولار الأمريكي يمحو خسائره عالميًا بعد تقرير الوظائف

تحول الدولار الأمريكي من الهبوط إلى الاستقرار أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد إعلان تقرير الوظائف في الولايات المتحدة.



وأضاف الاقتصاد الأمريكي 164 ألف وظيفة جديدة خلال الشهر الماضي متوافقًا مع التوقعات، كما استقر معدل البطالة قرب أدنى مستوى في 50 عامًا.



وأظهرت البيانات تسارع نمو متوسط الأجور في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو الماضي.



وكان الدولار قد تعرض لضغوط هبوطية دفعته للتراجع من أعلى مستوياته في عامين، بعد أن قررت الولايات المتحدة أمس تطبيق تعريفات جمركية بنسبة 10 %على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار بدءً من الشهر المقبل.



وأكد الرئيس دونالد ترامب على أنه قراره نابع من عدم التزام الصين بتعهداتها، "عاد ممثلونا للتو من الصين بعد إجراء محادثات بناءة تتعلق بصفقة تجارية مستقبلية، كنا نظن أننا عقدنا صفقة مع الصين قبل ثلاثة أشهر، ولكن للأسف، قررت الصين إعادة التفاوض على الصفقة قبل التوقيع".



واستقر الدولار أمام اليورو عند 1.1087 دولار، بينما تراجع مقابل الين بنسبة 0.3 % إلى 107 ين.



وانخفضت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بشكل هامشي بلغ 0.07 % إلى 1.2137 دولار، بينما تراجعت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.5 % عند 0.9854 فرنك.



وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات عند 98.326، وذلك بعد تسجيل مستوى 98.150 في وقت سابق من التعاملات.