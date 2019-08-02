براتب 2000 جنيه.."القوى العاملة" تعلن عن فرص عمل بشركة تأمين

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات التأمين على الحياة، وبراتب يصل لنحو 2000 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 10 مندوبين مبيعات، وذلك من الجنسين، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل عالي، وألا يزيد عمره عن 25 سنة.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على رقم 01228833350، أو التوجه لمقر الشركة في 76 شارع الميرغني، والتواصل مع المدير المسؤول سان ثابت.



ويأتي ذلك ضمن حرص وزارة القوى العاملة على توفير فرص عمل للشباب في عدد من منشآت ومؤسسات القطاع الخاص، من خلال نشرة وظيفية شهرية تم إعلانها عبر الموقع الرسمي للوزارة.