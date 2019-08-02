إعداد أطقم طائرات الخطوط التنزانية بأكاديمية مصر للطيران للتدريب

صرح مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، ان مسئولى شركة الخطوط الجوية التنزانية، بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع اكاديمية مصر للطيران للتدريب، للتعاون في مجال تدريب أطقم الطيارين العاملين بشركة "اير تنزانيا" على جهاز الطيران التمثيلي لطراز A220 المنتظر تشغيله بأكاديمية مصر للطيران للتدريب عام 2020.



وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه فى إطار حرص مسئولى وزارة الطيران المدنى لزياردة فتح آفاق التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، قرر مسئولى شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، التعاون مع مسئولى الخطوط التنزانية لتدريب العاملين بها على صيانة الطائرات مختلفة الطرازات.



وأشار المصدر، أن مسئولى الشركة التنزانية قد رحبوا بالتعاون الفني مع شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، كما أعربوا عن رغبتهم في رفع مستوى التعاون في الفترة المقبلة لرغبتهم في نقل الخبرات الفنية المصرية للعاملين بالقطاع الفني لصيانة الطائرات بتنزانيا بهدف رفع كفاءة القطاع وتنميته.