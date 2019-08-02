ديبالا ينتظر رد رونالدو في ما يتعلق بخصوص مان يونايتد

صرح المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، أنه أخد بمشورة زميله كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، لمعرفة كل شيء يتعلق بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.



وهنالك تقارير تشير إلى اقتراب باولو ديبالا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد ضمن صفقة تبادلية ينتقل على إثرها البلجيكي روميلو لوكاكو إلى يوفنتوس بجانب دفع "الشياطين الحمر" مبلغ 15-20 مليون يورو.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن باولو ديبالا قام بطلب الحصول على المعلومات من كريستيانو رونالدو، وتحدث الأخير عن ناديه السابق بشكلٍ إيجابي.



قام رونالدو بنصح ديبالا للانتقال إلى ملعب أولد ترافورد.



وكان كريستيانو قد تألق بشكل كبير ورائع في مانشستر يونايتد من عام 2003 حتى عام 2009 عندما انتقل إلى ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو كأغلى صفقة في التاريخ في ذلك الوقت، وحقق في أولد ترافورد لقب دوري أبطال أوروبا وحاز على الكرة الذهبية الأولى في مسيرته.