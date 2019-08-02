غرفة المنشآت السياحية تضع مواصفات جديدة للمطاعم

كشف عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن الغرفة تعمل على وضع مواصفات جديدة للمطاعم السياحية التابعة للغرفة، لوضع درجة نجومية المطعم على حسب التصنيف الجديد.



وأضاف المصرى فى تصريحات لـ"الدستور" أن الغرفة ستنتهي من وضع المواصفات، استعدادًا لتطبيقها قبل نهاية العام الحالي، لافتًا إلى أنه سيتم إعطاء مهلة للمطاعم قبل البدء فى تطبيق المواصفات الجديده والتى ستركز على الصحة والسلامة الغذائية المقدمة إلى رواد المطاعم، بالإضافة إلى معايير الجودة وكل التفاصيل الفنية.



وفى السياق ذاته، تستعد وزارة السياحة للإعلان عن المواصفات الجديده لتطبيق درجة نجومية الفنادق المصرية.



وقد أكدت مصادر لـ"الدستور" أنه من المتوقع الإعلان عن المواصفات الجديده خلال شهر أغسطس الجارى.