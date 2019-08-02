وفد البنك الدولي يزور بورسعيد لتفقد مشروع التأمين الصحي الشامل

زار وفد من البنك الدولي محافظة بورسعيد لتفقد التشغيل التجريبي لمشروع التأمين الصحي الشامل.



خبير اقتصادي بالبنك الدولي: ما شهدناه على أرض الواقع بعد شهر من التشغيل التجريبي للمنظومة إنجاز تاريخي في النظام الصحي بمصر.



خبير أول النظم الصحية بالبنك الدولي: سننقل تجربة مصر الرائدة في القطاع الصحي إلي الدول الأخرى.



استقبل الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة والمشرف علي مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، وفدًا من البنك الدولي ببورسعيد، برئاسة دكتورة "ركها منون" مدير قطاع الصحة والسكان والتغذية بالبنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتور "عمرو الشلقاني" خبير أول بالنظم الصحية بالبنك الدولي، والدكتور مصطفى عبدالله الخبير الاقتصادي الأول بالنظم الصحية بالبنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في زيارة تفقدية التشغيل التجريبي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة أن الوفد تفقد خلال الزيارة مبنى هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد، وغرفة عمليات إدارة المنظومة، حيث تم عرض النموذج المصري لإدارة منظومة التأمين الصحي الشامل وآلية تنفيذ المشروع على أرض الواقع.



وأشار مجاهد إلي أن الوفد قام بجولة تفقدية لبعض الوحدات والمستشفيات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، منها وحدة صحة عمر بن الخطاب ثم وحدة صحة الكويت، وذلك للتعرف علي أنظمة التسجيل والإحالة ومتابعة التشغيل التجريبي للمشروع علي أرض الواقع، وتتبع خط سير المنتفعين داخل الوحدات واستعراض التجهيزات الطبية وغير الطبية، بالإضافة إلي مستشفي النصر وتفقد الوحدات والأقسام بها، مشيدين بكونها مركزا متميزا للجراحات الدقيقة وتشخيص وعلاج أورام الأطفال بما تملكه من تجهيزات طبية تعد الأحدث على مستوى العالم بالإضافة لخدماتها التشخيصية المتقدمة.



وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن الوفد أشاد بتسجيل ٢٥٪؜ من المواطنين على المنظومة الإلكترونية للتأمين الصحي الشامل في أقل من شهر والذي يعد مؤشرًا إيجابيًا عن ثقة المواطن ونجاح المنظومة، كما أثني الوفد على نظام طب الأسرة وفتح الملفات العائلية، التي بلغت ٤٠١٥ ملف، لتشمل حوالي ٨٠ ٪؜ من المستهدف، بالإضافة إلي التطبيق الإلكتروني لنظام الإحالة من الوحدات للمستشفيات الذي يتم بمصر لأول مرة.



وأكد السبكي دعم البنك الدولي للقطاع الصحي بشكل مستمر، وتقديم كافة سبل المساعدة باعتباره شريك فعال، مشيرًا إلي أن تطبيق تلك المنظومة في محافظة بورسعيد هو نواة الانطلاق في باقي المحافظات، موضحًا ضرورة التنسيق بين الهيئات والاستفادة بخبرات فريق العمل القائم علي المشروع.



وأضاف أن الوفد خلال الزيارة أثنى على المفاهيم الجديدة التى تم تطبيقها في المنظومة المتمثلة في استحداث وظائف جديدة ومنها إدارة تسويق الخدمات وإدارة الخدمات الفندقية ورضاء المنتفعين والمعلوماتية الصحية كأقسام داخل مستشفيات المنظومة التي تدل على تطور الفكر الإداري بالمنظومة الجديدة.



ومن جانبه أشار الدكتور"عمرو الشلقاني"، خبير أول بالنظم الصحية بالبنك الدولي، أن ما شاهده علي أرض الواقع يعد إنجازًا حقيقيًا للقيادة السياسية ووزارة الصحة، وأن الخدمات المقدمة من خلال المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل ذات جودة عالية يستحقها المواطن المصري، مؤكدًا أن البنك الدولي سيقوم بنقل تلك التجربة الناجحة للدول الأخرى باعتبارها تجربة رائدة في القطاع الصحي بمصر.



وأكد دعم البنك الدولي للمنظومة الصحية وخاصة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد، مشيدًا بمستوي الخدمات المقدمة سواء من خدمات رعاية، أو الاجهزة الطبية والصيانة، بالإضافة إلي دور الشباب العاملين بالمنظومة وحرصهم الدائم علي الدفع بعجلة المشروع للأمام، مؤكدًا انهم سيتركون بصمة تسجل عبر التاريخ في القطاع الصحي بمصر.



كما أوضح الدكتور مصطفى عبدالله الخبير الاقتصادي الأول بالنظم الصحية بالبنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أن هذه الزيارة تأتي لمتابعة آخر تطورات المنظومة الصحية ببورسعيد، وتطبيق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك باعتبار البنك الدولي شريك وحليف استراتيجي لوزارة الصحة، كما أثني علي المجهود المبذول من قبل وزارة الصحة في المشروع حتي الآن من جاهزية فريق العمل، وجاهزية المرافق، وإدرة المشاريع والبنية التحتية.



كما أكد أن ما تم إنجازه حتي الآن سوف يساهم بشكل واضح في نقل مصر مستقبلًا نقلة نوعية وحقيقة، وأن المجهود المبذول من قبل جميع الجهات المشاركة في المشروع والقائمة عليه، سواء الحكومية أو الخاصة سيساعد مصر في تقديم خدمة صحية ذات جودة عالية وطبقا للمعايير الدولية في القريب العاجل.



ولفت مجاهد إلي أن زيارة الوفد تعد الأولي من الزيارات الميدانية للبنك الدولي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، التي تهدف إلي متابعة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وبحث ودراسة أنواع الدعم التي من الممكن أن يقدمها البنك الدولي لمصر خلال الفترة القادمة.