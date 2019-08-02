ريبيرى يترك الاحتراف داخل أوروبا ويتوجه إلى آسيا

أكد ريبيري أحد نجوم نادي بايرن ميونخ الألماني أنه يريد تغيير وجهته خارج أوروبا للاحتراف، ويريد اقتحام قارة آسيا، ولم يتم تحديد المكان الذي سيلعب به خلال الموسم الجديد 2019-2020.



وارتبط النجم الفرنسي بالانتقال إلى آينتراخت فرانكفورت الألماني، في الوقت الذي تحدثت فيه الصحافة الإيطالية عن عرض تقدم به فيورنتينا للحصول على خدماته خلال الأيام القليلة القادمة.



وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الجمعة، أن فرانك ريبيري يريد قضاء السنوات الأخيرة من حياته الاحترافية في الشرق الأوسط من خلال اللعب في أحد الأندية في المملكة العربية السعودية أو قطر.



وسيعلن اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا عن قراره النهائي خلال الساعات القادمة، حيث من المتوقع أن يخضع للفحوص الطبية ذات الصلة في مدينة ميونخ قبل الإعلان الرسمي عن وجهته المقبلة.