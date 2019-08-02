مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة يبحث مع نظيره القبرصي سُبل التعاون

بحث المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم الجمعة، مع المندوب الدائم الجديد لجمهورية قبرص لدى الأمم المتحدة السفير أندرياس مافرويانيس سُبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.



وناقش الجانبان- خلال لقائهما بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"- الموضوعات المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها خلال الفترة المقبلة.