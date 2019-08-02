كونداليزا رايس تقدم النصائح لأوكرانيا

نصحت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، كونداليزا رايس، الحكومة الأوكرانية بوضع خطة لتطوير المناطق الشرقية من البلاد.



وقالت رايس، في مقابلة صحفية: "على سلطات كييف وضع خطة بشأن شرق أوكرانيا من أجل إنهاء المشكلات التي تعاني منها بعض المناطق، مثل دونيتسك، التي تشبه "الحزام الصدئ" بشكل فظيع".



ومن المعروف أن مصطلح "الحزام الصدئ" يستخدم للإشارة إلى قسم من الغرب الأوسط والساحل الشرقي للولايات المتحدة حيث تواجدت تاريخيا مؤسسات وشركات الصناعات الثقيلة.



وأكدت الدبلوماسية الأمريكية السابقة أن أهالي شرق أوكرانيا، "يائسون جدا".



ورأت رايس أن سكان دونباس يعتبرون "جزءا شديد الأهمية من الخطة المتعلقة بأوكرانيا سليمة ومعافاة".



ونصحت رايس سلطات كييف بأن تسير على خطى ألمانيا الغربية، وأن تتطور لاستعادة ما فقدته سابقا، وشددت على أن أوكرانيا تلعب دورا كبيرا جدا في عملية وقف "تآكل القيم الديمقراطية" في العالم، حسب تعبيرها.



وأضافت: "لقد اعتقدت دائما أنه نظرا لحجم ووزن أوكرانيا، مع النظر إلى موقعها الجغرافي، وإذا كنا نريد إيقاف تآكل القيم الديمقراطية في أجزاء مختلفة من العالم.. ستلعب أوكرانيا العاملة بشكل جيد والمتحالفة مع الولايات المتحدة، دورا كبيرا في كل ذلك.. الولايات المتحدة وأوروبا لا تستطيعان وحدهما القيام بذلك".