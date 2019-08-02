نيمار يخسر الملايين بسبب الفيفا

نشرت صحيفة "آس" الإسبانية أن نيمار خسر مكافأة قدرها 3 ملايين يورو بعد فشله في دخول قائمة المرشحين العشرة لجائزة الأفضل، وذلك حسب بند في عقده مع باريس سان جيرمان.



وغاب نيمار دا سيلفا عن أغلب مباريات الموسم للإصابة، كم أن إصابته في وقت الحسم، وغيابه عن فريقه في دوري الأبطال جعله مهمش، ولم يقدم شيء يذكر طول الموسم الماضي.



ويحاول نيمار ويضغط على باريس سان جيرمان للسماح له بالخروج، والعوده لبرشلونة، بعد قضاء موسمين في فريق العاصمة الفرنسية، لم يجد نفسه فيهم.



وبالرغم من ارتباط اسم نيمار دا سيلفا بالعودة لصفوف نادي برشلونة الإسباني من جديد، خاص بعد رغبة اللاعب في الرحيل عن باريس سان جيرمان.