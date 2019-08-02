250 شابًا من 40 دولة يشاركون فى مؤتمر دولي لمحاكاة الأمم المتحدة

تنظم الأمم المتحدة فى فيينا بعد غد "الأحد" أعمال مؤتمر الشباب لمحاكاة العمل فى المنظمة الدولية، وذلك للعام الخامس والعشرين على التوالي.



وذكر بيان للأمم المتحدة اليوم الجمعة أنه سيجتمع نحو 250 من الطلاب ذوي التفكير السياسي والخريجين الشباب من حوالي 40 دولة في فيينا لمحاكاة الأمم المتحدة والاحتفال أيضا بمرور 40 عامًا على تأسيس مقرها فى العاصمة النمساوية فيينا.



وأشار البيان أن المشاركين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا ويعد المؤتمر فرصة من أجل الانخراط في مهام الدبلوماسيين ومحاكاة عملية التفاوض في لجان وأجهزة الأمم المتحدة المختلفة.



وأضاف البيان أن الشباب سوف يعملون كمندوبين وسفراء لدولهم ويشاركون في إعداد مشاريع القرارات ويتفاوضون مع كل الاطراف ويبحثون حل النزاعات.



ونوه البيان الى ان المشاركين سوف يحاكون هيئات مثل مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسيناقشون موضوع "التكنولوجيا والتطبيقات النووية المشمولة بالرعاية الصحية" بالاضافة الى مجلس الأمن ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب الأمم المتحدة لشئون الفضاء الخارجي.