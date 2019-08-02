"سيدة القطار" و"مصر وإفريقيا" باليوم الـ5 لمعرض إسكندرية للكتاب

يواصل معرض الإسكندرية الصيفى للكتاب، الذى تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة هيثم الحاج على، المقام فى الفترة من ٢٩ يوليو الجارى إلى ٨ أغسطس المقبل بأرض كوتة - الأزاريطة،

فعالياته الثقافية والفنية.



وأقيمت ندوة لمناقشة المجموعة القصصية سيدة القطار الصادرة عن هيئة الكتاب تأليف مصطفى نصر، وشارك فيها د. محمد عبدالحميد، د. أحمد المصرى، وقال محمد عبدالحميد إن كتابة القصة القصيرة أصعب من الرواية، وعن المجموعة قال: إن بها قصصًا متكاملة من حيث المكان والزمان والحدث وبها رسالة يريد أن يوصلها إلى القارئ.



وقال مصطفى نصر: إنى فى الأصل كاتب روائى وأصدرت أكثر من رواية، وبدأت كتابة القصة القصيرة فى مجلة إبداع التى تصدرها هيئة الكتاب، ونشرت أول قصة بها وهى البيت المهجور، وكانت تلك نقطة تحول ثم تطورت فى كتابة القصة القصيرة.



كما أقيمت ندوة بعنوان مصر وإفريقيا بين الحاضر والمستقبل، شارك فيها د. فتحى أبو عيانة، د. عبدالسلام أبوقحف وأدارتها د. هبة عبدالعزيز، وبداية تحدثت د. هبة عبدالعزيز عن تراجع العلاقة بين مصر وإفريقيا خلال السنوات السابقة، والتى أعادتها القيادة السياسية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووصف د. فتحى أن قارة إفريقيا هى قارة المتناقدات، وعرض مجموعة من الملامح الخاصة بإفريقيا تفتح مجالًا لأعمال الفكر.



ومن جانبه أوضح د. عبدالسلام دور مصر وأهميتها بالنسبة لإفريقيا فى سوق السياسة والاقتصاد والثقافة، الفضائان العربى والإفريقى يمثلان لمصر حقلًا خصبًا لشروط العللقة على جميع المستويات، وكذلك لشروط التنمية المستدامة التى نرفع شعارها الآن.





وفى إطار النشاط الفنى أقيم حفل فنى لفرقة ذوى الاحتياجات الخاصة وفرقة كورال الطلائع بقصر الأفنوشى.



كما أقيم العرض المسرحى اليومى حواديت الأراجوز والذى يقدم ثلاث حكايات للأطفال هى الأشجار، وملك الغابة، وعم منصور، والعرض من إخراج محسن العزب، ويقوم العرض على ترسيخ بعض القيم والمبادئ لدى الأطفال.



كما شاركت فرقة راكوتيس الأدبية بقيادة أيمن عمر، وقدمت مجموعة من الفقرات المتنوعة ما بين الطرب، حنان الجندى، قدمت أغانى من أعمالها منها "لو تراعينى، وخليك جنبى".



وقدمت الفرقة مجموعة من الأشعار شارك فيها مجموعة من شعراء الإسكندرية. وقدم فريق هيبتا العرض المسرحى سيكوباتى.



بالإضافة إلى النشاط الخاص بالطفل، وقدم ورشة فنية لأعمال الفوم، والعرض اليومى للسيرك القومى.