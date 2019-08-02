موسى واجي يصعد للفريق الأول لبرشلونة

صرح نادي برشلونة الإسباني عبر موقعه الرسمي اليوم، على شبكة الإنترنت عن صعود اللاعب موسى واجي للفريق الأول ببرشلونة.



وأكد البيان الرسمي الصادر عن الفريق الكتلوني أن الظهير الأيمن السنغالي أصبح جزءًا من الفريق الأول وسيرتدي القميص رقم 16، وسيتم الاعتماد على خدماته بموجب العقد الموقع بين الطرفين.



وشارك موسى واجي مع منتخب السنغال في كأس أمم إفريقيا التي جرت في جمهورية مصر العربية، وقد حصل على إعجاب الإدارة الفنية في برشلونة بعد أن خاض تدريبًا منتظمًا مع الفريق الأول.



وسيكون اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، رابع وجه جديد ينضم إلى تشكيلة إرنستو فالفيردي في الموسم المقبل، بعد الهولندي فرينكي دي يونج، حارس المرمى البرازيلي نيتو والفرنسي أنطوان جريزمان.