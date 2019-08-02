"طرق تفريغ الطاقة السلبية" ندوة في مكتبة المستقبل.. غدًا

تنظم جمعية مصر الجديدة، في الخامسة مساء، غدًا السبت، ندوة تحت عنوان "طرق تفريغ الطاقة السلبية"، تدور حول أهمية الطاقة البشرية الإيجابية كإحدى مقومات استراتيجيات النجاح، وذلك فى مكتبة المستقبل التابعة للجمعية.



وأكد فؤاد عدلى، مدير مكتبة المستقبل، أن الندوة تنقسم إلى شقين الأول تتناول فيها الدكتورة إيمان مفتاح، استشارى علم النفس وباحث فى الطاقة البشرية، ماهية الطاقة البشرية الكامنة فى أجسادنا وتأملات الاسترخاء لتفريغ الطاقة السلبية للتخلص من القلق والتوتر الذى يصاب به الانسان جراء مواقف أو أحداث تؤدى إلى الإحباط.



بينما الشق الثانى من الندوة أساليب شحن الطاقة الإيجابية وكيفية استغلالها لتحقيق أعلى مستويات النجاح فى حياتنا العملية.



وأشار إلى أن الندوة تأتى في إطار حرص المكتبة على تنمية القدرات البشرية، وتضم العديد من الأقسام "مكتبة طفل - مكتبة عامة - مركز كمبيوتر ولغات - مسرح روماني - قاعة ندوات وسينما - قاعة فنون تشكيلية - ورش أعمال فنية - قاعات اجتماعات".