200 تطبيق ضار بجوجل بلاي يستخدمة الملايين

كشف بحث تقني لشركة إيسيت عن استضافة متجر جوجل المخصص لتطبيقات نظام أندرويد المسمى جوجل بلاي لأكثر من 205 تطبيقات ضارة في شهر يوليوفقط.



وأكد البحث أنه جرى تنزيل هذه التطبيقات أكثر من 32 مليون مرة في المجموع في الشهر الماضي وحده.



ويحتوي الجزء الأكبر من البرمجيات الخبيثة -188 تطبيقا على وجه الدقة- على إعلانات مخفية والتي مثلت ما يصل إلى 19.2 مليون عملية تثبيت خلال يوليو.



ووفقًا للبيانات التي جمعها باحث البرمجيات الضارة لوكاس ستيفانكو في شركة إيسيت، فإن هناك ثلاثة تطبيقات احتيال بواسطة الاشتراك فقط، لكنها حصلت على ثلث جميع عمليات التنزيل مع 12 مليون عملية تثبيت.



أضافت أنه رغم أن الباحث الأمني لم يقدم بيانات شاملة فإنه أشار إلى مقدار الضرر الذي يمكن العثور عليه مخفيًا في التطبيقات التي يفترض أنها آمنة للتنزيل.



وقال: تخفي هذه التطبيقات أيقوناتها من الشاشة الرئيسية عند التشغيل، وليس لدى هذه التطبيقات وظائف بخلاف عرض إعلانات بوضع ملء الشاشة.



ويبدو أن جوجل تخسر المعركة ضد برامج أندرويد الخبيثة في متجرها، وذلك رغم تقديمها خدمة الحماية "Google Play Protect".



وقدمت الشركة في عام 2018 سلسلة من السياسات الجديدة لحماية المستخدمين من طرق إساءة الاستخدام الجديدة، واكتشفت مطوري البرامج الضارة وأزالتهم بشكل أسرع، وأوقفت المزيد من التطبيقات الضارة من الوصول إلى جوجل بلاي.



لكن التطبيقات المرتبطة بالبرمجيات الضارة وتطبيقات الاحتيال لا يتم اكتشافها من خلال الإجراءات المعمول بها، وهذا يضع العبء على المستخدمين.