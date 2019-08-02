ورش فنية بمناسبة عيد الأضحى بثقافة الأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث نظمت مسابقة ثقافية ببيت ثقافة الاقالته، كما عقد قصر ثقافة الطفل بالأقصر ورشة فنون تشكيلية رسومات حرة عن عيد الأضحى المبارك، تدريب هند مصطفى، بجانب عرض فانوس سحري عن قصة "القط أبو جزمة"، ونظمت مكتبة توماس وعافية ورشة رسم حر بعنوان أجمل رسم طبيعى حر.



وقامت المكتبة الثقافية بالنمسا قسم الدراسات والبحوث بعمل ورشة مجسمات للكعبة المشرفة وخروف العيد، بينما نظم قصر ثقافة المحاميد قبلي ورشة فنون تشكلية ورسم حر حيث قام الأطفال بالرسم من وحى خيالهم بأشكال مختلفة مثل بعض الحيوانات، والأشجار، ورسومات كرتونية، استخدموا فيها أقلام الرصاص، وألوان الخشب والفلومستر.



وعقدت مكتبة الدير الثقافية محاضرة تثقيفية عن "تلوث الهواء " تحدثت فيها أمينة عبد النبى، عن ما يضر البيئة من أدخنة المصانع، والتدخين، وعوادم السيارات وغاز الأوزون، وذلك يؤدى إلى تدهور صحة الانسان وأصابته بالأمراض، كما عقد قصر ثقافة حوض الرمال المدامود ورشة قراءة ومناقشة قصة، والهدف من هذه الورش أن قراءة الطفل تزيد من فهمه للأشياء أكثر، فالقراءة تمكنه من التعلم والمعرفة أكثر.