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عالم

كوريا الجنوبية: اليابان ستواجه عقوبات وخيمة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 01:41 م
الرئيس الكوري الجنوبي
الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن
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حذر الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الجمعة، من أن اليابان ستواجه عواقب وخيمة لقرارها "المتهور" بإزالة كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم.

ووصف مون، خلال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء حول النزاع التجاري المتفاقم مع اليابان حسبما أوردت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، خطوة اليابان لتوسيع قيود التصدير بأنها "تحد كبير" للعلاقات الثنائية بين البلدين و"عمل أناني" سيضر الاقتصاد العالمي بشدة.

وحذر من أن الحكومة الكورية الجنوبية ستتخذ تدابير "مقابلة" بطريقة حازمة ردا على هذه الخطوة، مُشيرًا إلى أن اليابان حتى لو كانت قوة اقتصادية، فإن كوريا الجنوبية لديها "طرق" لمواجهة محاولة اليابان لتدمير اقتصادها.
وأضاف: "سنكثف ردودنا بطريقة تدريجية وفقا للإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليابانية"، مُحذرًا: "إذا ضربت اليابان اقتصادنا عن قصد، فسوف تواجه أيضا أضرارا كبيرة".

وأشار إلى أن بلاده لا تريد دورة مفرغة من الأفعال المتبادلة، مضيفا أن الطريقة الوحيدة لإيقافها هي أن تتراجع اليابان عن القيود التجارية في أقرب وقت ممكن وأن تجري حوارًا مع كوريا الجنوبية.

وتشمل خيارات سول الممكنة إلغاء اتفاق ثنائي لتبادل المعلومات العسكرية، يُطلق عليه "اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية "والتي يتم تجديدها كل عام تلقائيا في أغسطس.

وكان مجلس الوزراء الياباني أجاز، في وقت سابق من اليوم، مشروع قانون لإسقاط كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء التي تضم 27 دولة، في انتقام اقتصادي إضافي ردًا منها على فرض العمل القسري الذي مارسته اليابان ضد العمالة الكورية الجنوبية في زمن الحرب.
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