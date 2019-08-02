مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو ترتفع في يونيو وأسعار المصانع تهبط

قال معهد الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات" اليوم الجمعة، إن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو ارتفعت 1.1 بالمئة في يونيو مقارنة مع الشهر السابق، في علامة على أن المستهلكين قد يساهمون في دعم الاقتصاد الواهن.



وفاقت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة تقديرات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم، والذي توقعوا في المتوسط أن تزيد المبيعات 0.2 بالمئة مقارنة مع مايو.



وأظهرت بيانات يوروستات أن تجارة التجزئة تلقت دعما من الإنفاق على وقود السيارات والأغذية والمشروبات وزيادة حادة في مبيعات الملابس والأحذية، وهو ما عوض وأكثر هبوط المبيعات 0.6 بالمئة في مايو.



وفي بيان منفصل، قال يوروستات إن أسعار تسليم باب المصنع انخفضت في يونيو، مقارنة مع مايو، مما يؤكد ضعف التضخم في المنطقة.



وانخفضت أسعار المنتجين الصناعيين 0.6 بالمئة في منطقة اليورو، في رابع تراجع شهري على التوالي. وكان الهبوط أكبر من توقعات السوق التي أشارت لتراجع نسبته 0.3 بالمئة على أساس شهري.