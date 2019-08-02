العرض المسرحي "بحرف الـ خ ـاء" بجزويت الإسكندرية

يستقبل مسرح الجراج التابع لمركز الجزويت بالإسكندرية، في السابعة من مساء اليوم، العرض المسرحي "بحرف الـ خ ـاء" والذي تقدمه مدرسة پِرفورم لفنون الأداء. العرض من إخراج أحمد أبو النصر الديب.



العرض من أداء: أحمد رمضان، أحمد عبد العزيز، أحمد علي، بسام ممدوح، حازم مكاوي، حبيبة شوشة٬ ريناد عبد المنعم، كاثرين خليل، كيرولوس أشرف، محمد صلاح الدين، محمود قاسم، مريم طه، منار إمام، منة ماهر٬ مهند عزام، مي عبدالغني، ومي ميلاد.



يذكر أن مدرسة "پِرفورم لفنون الأداء" هي إحدى مشروعات مؤسسة انعكاس للفنون بشراكة مع مركز الجيزويت الثقافي بالإسكندرية، ومهمته؛ إنشاء مختبر لممارسات فنون الأداء يعمل على توفير خدمة تدريبية وتعليمية في فنون الأداء، خارج الأطر التعليمية الرسمية، بما يفتح آفاق أكثر رحابة لفنون الأداء، ويسمح بتوليد تصورات إبداعية ثرية في التنوع وخلاقة ضمن نهج فني وبحثي استكشافي يحرص ضمنيًا على توفير سبل الولوج لفنون الأداء والارتقاء بها.