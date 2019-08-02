فايننشال تايمز: ديكتاتورية أردوغان كشفت عن ضعف الحزب الحاكم

أكدت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أنه في ظل توتر الحالة الاقتصادية لتركيا والعلاقات مع دول الغرب، ظهرت قبضة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على حزب العدالة والتنمية الحاكم.



وتابعت أن قبضة أردوغان على الحزب أظهرت علامات ضعف كبيرة وانقسامات انشقاقات داخل البيت الحاكم في تركيا.



وأضافت أن أحمد داوود أوغلو رئيس الوزراء التركي السابق كشف العديد من أسرار وخبايا الديكتاتور التركي، مؤكدًا أن الحل الوحيد لخروج تركيا من هذا المأزق هو وجود رؤية جديدة تعالج المشكلات السياسية والاقتصادية بشكل مختلف.



وأشارت إلى أن أوغلوا يعد من أبرز المنشقين عن أردوغان بعد رفضه تمثيل دور رئيس الوزراء دون أي صلاحيات بعد انتقالها بالكامل لرئيس الجمهورية بناء على تعديلات الدستور التي أقرها البرلمان التركي عام 2017.



