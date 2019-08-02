توقيع "حبر سرى" بثقافة بورسعيد

أقيم حفل توقيع ديوان "حبر سرى" لشاعر العامية المصرية المبدع محمد عبدالرءوف، ضمن البرنامج الثقافى الذى تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة بورسعيد، وأدار اللقاء الشاعر عادل الشربينى، الذى قرأ على الحضور مقدمة تعريفية للديوان كتبها الشاعر صلاح بدران.



كما ألقى رءوف رباعيته الشهيرة، منها "الشعر ستري وغطايا، فرشتي وعشي، الشعر وأكل معايا لقمتي ومشي، الشعر حي ع الصلاة وحى قلبي ع الفلاح وهو مفتاح البيبان الموصده ف وشي، كما ألقى بعضًا من قصائد الديوان تخللتها مداخلات وكلمات حول التجربة الشعرية للشاعر منذ بداياته حتى الآن، حيث تحدث خلالها مجموعة من الأدباء والفنانين، منهم عبده العباسى، محمد خلف، عاطف عبدالرحمن، عادل منسي، محمد عبداللطيف"، وقدم أحمد بيبو أغنية من تأليفه وغنائه.



يذكر أن الشاعر محمد رءوف قد صدر له العديد من الدواوين، منها ديوان "العشم" الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة فرع بورسعيد باكورة أعماله، ثم توالت بعدها الأعمال فصدر له "لعله خير" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، و"إكمنى بعرج" وأخيرًا ديوان "بالحبر السري"، كما حصل الشاعر على عدة جوائز فى شعر العامية، أهمها جائزة المجلس الأعلى للثقافة.