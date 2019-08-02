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تكنولوجيا

مواصفات وعيوب هاتف شاومي Xiaomi Mi 9T

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 01:33 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن موقع Xiaomi Egypt أن هاتف شركة شاومي الأحدث Xiaomi Mi 9T، أصبح متاحا في مصر بعد أكثر من شهر منذ إطلاقه رسميا.

الهاتف متاح في مصر بسعر 5666 جنيها لنسخة 64 جيجا، ويأتى Xiaomi Mi 9T بجسم معدني بالكامل مغطى بواجهتين من الزجاج، مع شاشة كاملة تمامًا، وكاميرا أمامية متحركة وكاميرا ثلاثية 48 ميجابيكسل، ويمتلك الهاتف شاشة قياسها 6.39 بوصة بدقة Super AMOLED بتقنية FULL HD، مغطاة بطبقة حماية Corning Gorilla Glass 5؛ لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات.

ويمتلك Xiaomi Mi 9T معالجا قويا من نوع Snapdragon 730، ثماني النواة بقوة 2.2، ومعالج رسوميات Adreno 618، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي سعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية 64 جيجابايت، ويعد عيبه الوحيد عدم إمكانية زيادة مساحة الهاتف بكارت ذاكرة خارجي.

ويعمل Xiaomi Mi 9T بأحدث أنظمة أندرويد Android 9.0 Pie الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواى فاى إصدار Wi-Fi 802.11، ويعمل بكابل من نوع microUSB C، ويدعم ميزة ثنائي الشريحة، ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة سعة 4000 ميللى أمبير.
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