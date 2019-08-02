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تقارير ومتابعات

القصة الكاملة لاختناق 6 أشخاص في بئر مياه بسوهاج

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 01:30 م
جريدة الدستور
ريم محمود
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حالة من الحزن تسيطر على أهالى قرية "شطورة" بسوهاج، وذلك بعدما لقى 6 أشخاص، الجمعة، مصرعهم وأصيب 2 آخرين أثناء تطهيرهم بئر للمياه بقرية شطورة، بمركز طهطا، وتواصلت "الدستور" مع أهالى القرية لمعرفة تفاصيل الواقعة.

قال محسن، أحد أهالى القرية، إن الحزن يسيطر على القرية بأكملها وقد حضر الجنازة أكثر من 20 ألف شخص من سوهاج، وقال إن بداية الواقعة كانت أثناء تنظيف بئر مياه لأن ماسورته قد انسدت وقد تم استخدام 50 جركن "مياة نار" مع مادة كيميائية أخرى، وقام التفاعل بينهم بسحب الأكسجين، ما أدى إلى الإختناق، مع العلم أن البئر على عمق 2 متر.

وقال إن صاحب الأرض وماكينة الري هو "جاد السيد موسي"، وهو الذي أصيب بالاختناق فى الأول. وعندما حاول ابنه "عادل جاد موسي" لحق به فى الاختناق، وبعدها حاول أهالى القرية إنقاذهم لكنهم اختنقوا أيضًا وتوفوا وهم "إبراهيم أحمد غلاب، يوسف أحمد حمودة، أحمد السيد بكار ومحمد السيد بكار"، والإثنين المصابون هم "أحمد حمودة وبخيت حمودة"، قائًلا إن من توفوا وأصيبوا منهم أخوات وأولاد عم، مؤكدًا أن أهالى القرية لم يستطيعوا إخراج الجثث حتى جاء الغواصون وقاموا بهذا الأمر.
قال محسن عسكر إن أغلب هذه الأسر التى توفيت أهاليهم "على باب الله"، ولم يأتِ أحد من المحافظة أو المحافظ ليواسيهم على الأقل قائلًا بصوت حزين: "محدش سأل فينا".


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