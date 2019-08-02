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الثقافة

مناقشة رواية "أشباح بروكسل" بسرديات المنصورة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 01:29 م
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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ليلة إبداعية جميلة من ليالي المنصورة الساحرة٬ احتضنها مركز الرواد الثقافي٬ أمسية ثقافية جديدة من أمسيات مختبر سرديات المنصورة٬ والتي ناقشت رواية "أشباح بروكسيل.. ربيع القتلة" والصادرة مؤخرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب٬ للكاتب الروائى محمد بركة.

وناقش الرواية بدراسات ورؤى نقدية تم طرحها من قبل أعضاء المختبر: الكاتب الدكتور رضا البهات٬ الشاعرة رشا الفوال٬ والكاتب نبهان رمضان.

يشار إلى أن الرواية تتناول حياة الجاليات العربية في أوروبا، وتحديدًا في العاصمة البلجيكية بروكسل، من خلال مراسل صحفي مصري يصطدم بواقع مختلف عن تلك الصورة الوردية التي نرسمها جميعا للحياة في أوروبا حيث التطرف الإسلامي يعبر الحدود والعرب يتفننون في خداع السلطات المسئولة.

يذكر أن "أشباح بروكسل" هي العمل الرابع لبركة حيث سبق وصدر له روايات: "الفضيحة الإيطالية٬ عشيقات الطفولة٬ الزائر وثلاث مجموعات قصصية هى: كوميديا الانسجام٬ 3 مخبرين وعاشق٬ عشيقة جدي".
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