زيادة الرحلات الجوية الداخلية بمطار القاهرة

قال مصدر مسئول بشركة ميناء القاهرة الجوي، إن صالة رقم 2 بمطار القاهرة الدولي والمخصصة للرحلات الداخلية لشركات الطيران الخاصة المصرية، تشهد خلال الأونة الأخيرة كثافة ركابية وجوية هائلة، تزامنا مع بدء الفصل الصيفى وحرص آلاف الركاب للسفر إلى المدن السياحية المصرية لزيارة الشواطىء الساحلية والأماكن المميزة التي تتمتع بها تلك المدن.



وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن صالة 2 بمطار القاهرة القديم، تشهد يوميا انطلاق 15 رحلة جوية داخلية لعددا من شركات الطيران الخاصة المصرية، ينقل عبرهم أكثر من 5000 راكبا من مختلف الجنسيات، حيث يتم تقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللزمة لتلك الوفود سواء الركابية أو السياحية، وفقا لتوجهيات وتعليمات مسئولي وزارة الطيران المدني.



وأشار المصدر، إلى أن هناك اقبالا كبيرا من جانب الركاب لارتياد المدن السياحية مؤخرا، وذلك تزامنا مع بدء الفصل الصيفي والذي يشهد إقبالا كبيرا من جانب المصريين أو العرب أو الأجانب الذين يزورون القاهرة حاليا.