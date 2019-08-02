إندونيسيا ترسل نحو ستة آلاف عامل لإخماد حرائق الغابات

نشرت السلطات الإندونيسية نحو ستة آلاف عامل وعشرات المروحيات لإخماد حرائق الغابات التي شبت في أجزاء من جزيرتي سومطرة وبورنيو.



وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، أجوس ويبو، إن الحرائق اندلعت في خمسة أقاليم وطالت أكثر من 30 ألف هكتار من الغابات.



وأضاف: "إقليم رياو هو الأكثر تضررًا ولكن جودة الهواء ما زالت عادية حتى الآن".



وقال أجوس إنه جارٍ إرسال أكثر من 30 مروحية لإسقاط المياه على المناطق المتضررة.



وتابع أنه من المتوقع أن يستمر الموسم الجاف الحالي حتى أكتوبر المقبل.



يشار إلى أن حرائق الغابات خطر داهم يهدد إندونيسيا سنويًا وغالبًا ما تؤثر الغيوم الناجمة عنها على الدول المجاورة، سنغافورة وماليزيا وتايلاند، كما تسهم في ارتفاع معدل تلوث الهواء لمستويات سامة.



وكشفت دراسة أعدها باحثون من جامعتي هارفارد وكولومبيا عن أكثر من مائة ألف حالة وفاة مبكرة في جنوب شرق آسيا في 2015 نتيجة لحرائق الغابات في إندونيسيا.



ولقي 25 شخصًا، على الأقل، حتفهم في حرائق عام 2015 التي تسببت في خسائر اقتصادية قدرت بـ16 مليار دولار.