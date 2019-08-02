دوفيزيوزو يتصدر التجارب الأولى في جولة برنو

تصدر أندريا دوفيزيوزو دراج دوكاتي التجارب الحرة الأولى من جولة برنو في بطولة العالم للدراجات النارية، لكن مارك ماركيز، مافيريك فينياليس وميجيل أوليفيرا أنهوا الحصة بفارق أقل من عشر واحد من الثانية خلفه.



كان ماركيز يتصدر أغلب فترات الحصة، حيث سجل دراج هوندا دقيقة و56.948 ثانية في البداية.



بينما لم ينجح بقية الدراجين في تقليص الفارق خلفه حتى الدقائق الأخيرة، حين سجل فينياليس دراج ياماها زمنًا أقل منه بنصف ثانية تقريبًا.



لكن دوفيزيوزو تقدم إلى الصدارة في الدقيقة الأخيرة من عمر الحصة مع دقيقة و56.919 ثانية أي أمام ماركيز بفارق 0.029 ثانية.



أنهى فينياليس ثالثًا بينما أحرز أوليفيرا دراج "كاي تي أم" المركز الرابع وبفارق 0.099 ثانية خلف دوفيزيوزو.



المركز الخامس كان من نصيب سيلفان جينتولي بالرغم من فارقه خلف المتصدر بنصف ثانية تقريبًا.