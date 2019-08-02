كمبوديا تطالب برحيل مسئولي السفارة الأمريكية

ذكر متحدث باسم الحكومة الكمبودية أن مسؤولي السفارة الأمريكية في بنوم بنه يمكنهم "حزم أمتعتهم والرحيل" من البلاد، بعد بيان أمريكي وصف انتخابات كمبوديا لعام 2018 بأنها "ليست حرة ولا نزيهة"



وقال المتحدث الرسمي فاي سيفان اليوم الجمعة إنه يريد تعزيز التعاون بين البلدين، لكنه سوف يتصدى

لأي شخص يعتزم إلحاق الضرر بالعلاقات بينهما.



وأضاف سيفان إن موظفي السفارة الأمريكية "ينشرون الأخبار المزيفة ويسيئون إلى الشعب الكمبودي والحكومة".



وتابع قائلا: "إذا كانت كمبوديا لا تعجبكم، فاحزموا أمتعتكم وأرحلوا".



وأدلى سيفان بتعليقات مشابهة أمس الخميس خلال مؤتمر صحفي موجز، حسبما أفادت صحيفة "خمير نيوز".



ورفضت السفارة الأمريكية التعليق على هذه التصريحات.



وكررت السفارة يوم الثلاثاء الماضي انتقاداتها للانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر يوليو عام 2018 بعد مرور عام عليها، واصفة إياها بأنها "معيبة للغاية"، و"ليست حرة ولا عادلة"، وقالت إنها "لم تمثل إرادة الشعب الكمبودي".



وفاز الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء هون سين بجميع مقاعد البرلمان الـ 125 التي كانت متاحة في غياب حزب المعارضة الرئيسي.