هاميلتون في المقدمة وعطل بمحرك بوتاس

بدأ لويس هاميلتون عطلة نهاية أسبوع جائزة المجر الكبرى عبر تحقيق الزمن الأسرع خلال التجارب الحرّة الأولى، في الوقت الذي عانى فيه زميله فالتيري بوتاس من مشكلة في وحدة طاقته أبقته حبيس المرآب.



بدأت المشاكل مبكّرًا عندما طلبت مرسيدس من سائقها بوتاس التوجّه إلى خطّ الحظائر مباشرة من لفّته الثانية من أجل "تفقّد مشكلة ما".



ووجد الفنلندي نفسه تحت التحقيق لدخول خطّ الحظائر من الجهة اليسرى لعلامة مدخل خطّ الحظائر مثلما فعل زميله هاميلتون في سباق ألمانيا الأحد الماضي.



ولم يتمكّن الفريق من التوصّل سريعًا إلى سبب المشكلة، ومن أجل عدم المجازفة وعدم تضييع المزيد من الوقت، اختار الفريق الشروع في تغيير وحدة طاقة الفنلندي بأخرى كي يتمكّن من المشاركة في التجارب الثانية بعد ظهر اليوم.