ضبط شخص احترف قرصنة حسابات المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي

نجحت الأجهزة الأمنية بالبحيرة فى ضبط شخص لنصبه على المواطنين والاستيلاء على حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.



تلقى فرع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بغرب الدلتا (الاسكندرية) بلاغًا من (شخصين، مقيمان بمحافظة البحيرة) بتضررهما من "مجهول" لقيامه بالاستيلاء على حسابهما بموقع "فيس بوك" وسرقة كافة الصور الخاصة بهما، ونشر مشاركات من خلال حسابهما تتضمن عبارات تشهير وإساءة لهما.



أسفرت جهود البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة (حاصل على دبلوم صنايع، مقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة)، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم استهدافه وضبطه بمحل إقامته، وضبط جهاز "حاسب آلى" وهاتف محمول، وبفحصهما تبين وجود موقع إلكترونى يستخدمه المتهم فى الاستيلاء على حسابات المواطنين، كما تبين قيامه بالاستيلاء على (100) حساب عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وباستكمال الفحص الفني تبين قيامه بإدارة حساب بموقع "فيس بوك" بصفة منتحلة بغرض التواصل مع المواطنين عبر المواقع المختلفة للنصب عليهم.



يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وضبط مرتكبى جرائم الإبتزاز المادى والنصب على المواطنين.



واعترف المتهم بارتكابه الواقعة ووقائع أخرى مماثلة بغرض الاستيلاء على حسابات المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتهديدهم وابتزازهم بغرض الاستفادة منهم ماديًا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.