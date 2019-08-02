"ناشونال جيوجرافيك" تقدم رحلات جديدة لمصر في 2020

أكد موقع "لافينج بلس" الأمريكي، أن مجموعة "ناشونال جيوجرافيك" أعلنت عن مسارات الرحلات الجديدة لعام 2020، وتضمنت 6 مسارات جديدة ومثيرة لاستقطاب المسافرين.



وأضاف أن المسارات الجديدة تتيح للمسافرين فرصة تجربة مجموعة من الثقافات والمناظر الطبيعية والاستمتاع بالتاريخ، والرحلات مصحوبة بمجموعة من خبراء الجغرافيا والمرشدين السياحين العالميين، من أجل تجربة سفر فريدة.



وأشار إلى أن المسارات الستة الجديدة تتضمن 3 قارات، أبرزها القارة الإفريقية وتحديدًا مصر، وتصل مدة الرحلة 11 يوم، وتمكن الرحلة السياح من استكشاف أرض الفراعنة وأعظم كنوز العالم القديم بداية من أهرامات الجيزة وقد قبر الملك توت عنخ آمون الأسطوري في الأقصر مع مرشد خاص وعالم مصريات.



وأوضح أن الرحلة تتضمن جولة في معبد الكرنك للاستمتاع بتماثيل رمسيس الثاني الشاهقة والآلهة الفرعونية في أبو سمبل، مع رحلة بحرية شيقة في نهر النيل شريان الحياة لمصر.