كلاكيت أول مرة.. حكم نسائى فى نهائى السوبر الأوروبى

كشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن ​الاتحاد الأوروبي لكرة القدم​ قرّر تعيين الحكمة الفرنسية ​ستيفاني فرابار​لقيادة نهائي كأس ​السوبر الأوروبي​ بين بطل دوري أبطال أوروبا ​ليفربول​ وبطل الدوري الأوروبي ​تشيلسي​.



وستقام المباراة في الـ14 من شهر أغسطس الجاري على ملعب فودافون أرينا في إسطنبول.



وستدخل صاحبة الـ35 عاما التاريخ حيث ستصبح أول حكمة تقود مباراة كرة قدم للرجال في مسابقات الاتحاد الأوروبي الرسمية.



وسيشارك طاقم تحكيم نسائي يتألف من الفرنسية مانويلا نيكولوسي وميشيلي أونيل من جمهورية أيرلندا، أما الحكم الرابع سيكون التركي جينات شاكير.



وفي انتظار مبارة النهائي بين عمالقة الدوري الإنجليزي فريق ليفربول "الريدز" وفريق تشيلسي" البلوز".