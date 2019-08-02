مراسل بي بي سي المخضرم يعترف: الشبكة البريطانية لا تلتزم الحياد

اعترف روبن أيتكين الصحفي والكاتب البريطاني المخضرم ومراسل بي بي سي الذي أمضى 25 عاما في عمله مع الشبكة، أن الشبكة البريطانية الشهيرة أخفقت في التزامها بالحياد وعدم التحيز، وذلك في حوار مع مجلة " Spiked" البريطانية الإلكترونية.



وقال أيتكين، إنه كتب عن عدم نزاهة بي بي سي في كتابه لعام 2007 تحت عنوان "هل يمكننا الوثوق بي بي سي؟"، موضحا أن "بي بي سي، هي هيئة الإذاعة الوطنية لدينا، وهي لديها واجب أن تكون متوازنة ونزيهة ومحايدة، لكن شكاوى التحيز كثيرة وخاصة في المجال السياسي".



وأشار أيتكين إلى أن "النقطة التي كثيرًا ما أثيرها هي أن الصحافة يمكن أن تكون دقيقة تمامًا ولكنها لا تزال غير عادلة، لأنه إذا اخترت قصصًا تعرض شخصًا أو كيانًا أو مؤسسة فقط في صورة سلبية وتتجاهل أية قصص إيجابية، فلا يزال بإمكانك أن تكون دقيقًا ولكنك غير عادل".



وأضاف أيتكين "على سبيل المثال عن النظام السياسي الديني القائم على الإسلام، "الاسلام السياسي"، هناك شيزوفرينيا في عمل الشبكة؛ فهي تهاجم الإسلام كدين وتخلق مزيدا من الإسلاموفوبيا في حين على الجانب الآخر لا تنتقد جماعة الإخوان التي تثير العنف، وبهذا هي لا تلتزم الحياد، هي تهاجم الإسلام ككل ولا تهاجم جماعة هي السبب في اتهام الدين الإسلامي بالعنف".



وكشف أيتكين أنه قدم لـ"أوفكوم" المنظمة لوسائل الإعلام، شكوى ضد بي بي سي، والمنظمة تدرس حاليًا أخبار هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) ومخرجاتها الحالية، مضيفا أنه "يجب أن تكون (BBC) عادلة تمامًا حول الطريقة التي يتم بها تقديم آراء مختلفة في برامجها أو تقاريرها، لكنها تفشل يوما بعد يوم وقد فعلت منذ عقود، لقد فشلت في الوفاء بالتزاماتها، وهذا هو حقا شكواي الرئيسية".