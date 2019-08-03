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الكرازة

بعد عام الإيقاف.. الأديرة تستقبل الرهبان فقط بلا قساوسة جدد

السبت 03/أغسطس/2019 - 06:26 ص
البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى
مونيكا جرجس-تريزة شنودة
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تبدأ الأديرة القبطية فى استقبال طلاب الرهبنة، وذلك بعد عام من وقف قبول دفعات جديدة فى أعقاب مقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبومقار فى وادى النطرون.

وأصدر البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، فى ٣ أغسطس ٢٠١٨، بعد نحو ٤ أيام من مقتل الأنبا أبيفانيوس، فى ٢٩ يوليو، ١٢ قرارًا لضبط الحياة الرهبانية، من بينها إلزام الرهبان بغلق حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، ووقف قبول طلاب الرهبان الجدد فى الأديرة لمدة عام، بدءًا من أغسطس ٢٠١٨، ووقف ترقية الرهبان لمدة ٣ سنوات.

ووفقَا لما أعلنه دير السيدة العذراء بالجنادلة، منذ يناير الماضي، أن الدير يستقبل طلاب الرهبنة الجدد عقب انتهاء المدة القانونية التي حددها المجمع المقدس.

أما دير الأنبا هيرمينا السائح الذي اعترف به المجمع المقدس مؤخرًا خلال جلسته الأخيرة، فوفقًا لمصادر كنسية مٌطلعة أكدت لـ"الدستور"، أنه يبدأ في أغسطس الجاري استقبال طلاب رهبنه جدد لإعادة الحياة الرهبانية به وتعمير بالرهبان، وفقًا لمصادر كنسية مُطلعة.

وفي دير السيدة العذراء مريم المعروف بـ"المحرق"، فأكد راهبًا بالدير رفض الإفصاح عن اسمه؛ احترامًا لقرار المجمع المقدس، أن المجمع أقر في أغسطس العام الماضي إيقاف طلاب الرهبنة الجدد لمدة عام، لافتًا إلى أن الدير سيبدأ في استقبال طلاب الرهبنه الجدد ممن يصلحون للرهبنة.

أما دير أبومقار والذي شهد مسرح مقتل الأنبا إبيفانيوس، فأكد راهب من داخل الدير رفض الإفصاح عن اسمه، أنه لم يعرف حتى الآن هل الدير سوف يستقبل طلاب رهبنة جدد أم لا في أغسطس المقبل.

ووفقًا لمصادر كنسية مٌطلعة فإن دير ماريوحنا الحبيب في طريق العلمين، عقب اعترافه رسميًا من المجمع المقدس في يونيو الماضي فيستقبل طلاب رهبنة جدد.

وعلى الرغم من ذلك، فتتوقف الأديرة عن ترقية الرهبان إلى رتبة القسيسية حتى عامين اخرين، حيث ان قرار الكنيسة جاء بوقف قبول الرهبان الجدد لمدة عام والتوقف عن ترقية او منح الرهبان درجة القسيسية، لمدة 3 سنوات انقضى منها فعليا عامًا ليتبقى عامين اخرين.
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