ضبط قاتلي سائق توك توك بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط مرتكبى واقعة مقتل سائق "توك توك" بالإسماعيلية.



كان قد تبلغ لمركز شرطة الإسماعيلية بالعثور على جثة لشخص مجهول في العقد الثاني من العمر مسجاة على ظهرها بقطعة أرض صحراوية بدائرة المركز بكامل ملابسه وبها جرح بالرأس وجروح طعنية بالظهر.



تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام بقيادة مديره اللواء علاء الدين سليم، وإدارة البحث الجنائى بالإسماعيلية.. توصلت جهوده إلى تحديد هوية المجني عليه ( سائق "توك توك" – سن 16 - مقيم بلبيس بالشرقية) وأن آخر مشاهدة له كانت بصحبة إثنين من أصدقائه مستقلين برفقته مركبة "التوك توك" الخاصة به.. حيث أسفرت الجهود إلى أنهما وراء إرتكاب الواقعة وهما ( جزار - سن16، وآخر - سن23).. مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أمكن ضبط المتهمان، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بقصد سرقة مركبة "التوك توك" الخاص بالمجنى عليه، حيث قاما باستدراج المجني عليه بزعم توصيلهما لمدينة التل الكبير، ولدى وصولهم لمكان العثور على الجثة غافلاه وتعديا عليه بالضرب بآلة حادة "سكين" مُحدثين إصابته التى أودت بحياته واستوليا على مركبة "التوك توك" وهربا، وتم بإرشاد المتهم الأول ضبط المركبة المستولى عليها بمكان إخفائها بدائرة مركز القرين بالشرقية، وقرر بتخلصه من الآداة المُستخدمة بإلقائها بالطريق العام.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.