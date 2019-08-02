ضبط عاطل ووالدته وبحوزتهما 10 كيلو "بانجو" بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات وابنها بالجيزة لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما 10 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر.



فقد ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة إحدى السيدات، 43 سنة، وابنها "عاطل" – سن 20.. مقيمان بدائرة القسم) وذلك أثناء تواجدهما بمنطقة أرض اللواء بدائرة القسم، وبحوزتهما (5 لفافات كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلو جرام – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتفين لترويجها على عملائهما.



يأتى ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على استهداف وضبط العناصر الإجرامية بائعي وحائزى المواد المخدرة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

