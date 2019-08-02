مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو تُسجل أكبر ارتفاع في 2019

ارتفعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال شهر يونيو الماضي بأكثر من توقعات المحللين، مُسجلة بذلك أعلى مستوى في 2019.



وكشفت بيانات صادرة عن "يوروستيت" اليوم الجمعة، أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو زادت بنحو 1.1 % في يونيو الماضي على أساس شهري، مقابل هبوط بنحو 0.6 % في مايو السابق له.



وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن مبيعات التجزئة داخل منطقة اليورو ستزيد بنحو 0.3 %.



وعلى أساس سنوي ارتفعت مبيعات التجزئة لدى منطقة اليورو بنحو 2.6 %.



وأوضحت البيانات أن أسعار الغذاء والتبغ والكحوليات زادت بنحو 1.2 % في يونيو، بعد تراجع بنسبة 0.8 % في الشهر السابق له.



كما زادت أسعار الأقمشة والملابس بنحو 3.5 %، مقابل هبوط بنسبة 1.1 % في مايو.



وارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.1 %عند 1.1098 دولار.