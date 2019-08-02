حسين حمودة عن يوسف إدريس: أستعيده دائمًا

قال الناقد الأدبي الدكتور حسين حمودة، في ذكرى رحيل الكاتب الكبير يوسف إدريس: "استعيده وأستحضره، وهو المستعاد الحاضر معنا وبيننا، دائما أبدًا، لافتًا إلى أنه قام بقراءة نصوصه الجميلة وتحليلها مع طالباته وطلابه، من جنسيات متعددة جدا، مرات ومرات".



وأكد حمودة، أنه سعد بهذه القراءة وبهذا التحليل، في كل المرات، موضحًا أنه في كل مرة كان يكتشف في هذه النصوص حياة متجددة.



ويقول حمودة: "ها هنا قصته القديمة الممتلئة بأسباب الحياة "أرخص ليالى"، طالباتي وطلابي قاربنها وقاربوها في قراءات من زوايا بلا حصر.. كانت هناك قراءات أنثروبولوجية، وفولكلورية، واجتماعية، ولغوية، وفنيّة طبعا، وكانت هناك ملامح لابتسامات كثيرة ولأسى كثير تتناثر في قاعات الدرس، وكان هناك تعاطف دائم مع "عبد الكريم"، من الطالبات خصوصا، رغم "برطمته" وسبابه ولعناته".



