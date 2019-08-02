أسامة غريب يناقش "عازفة الكمان" بمكتبة مصر الجديدة.. 30 أغسطس

تسضيف مكتبة مصر الجديدة العامة، ندوة لمناقشة رواية "عازفة الكمان" للكاتب الصحفى والروائي أسامة غريب، بالتعاون مع دار الشروق للنشر والتوزيع، في تمام الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس الجاري.



"أسامة غريب".. كاتب صحفي صدرت له عدة أعمال تنوعت بين كتب جمع فيها مقالاته٬ وبين القصة القصيرة والرواية٬ منها "أفتوكا لايزو" وعن بطلها يقول: التقيت به في إحدى السهرات مختليًا بطبق فتة باللحمة الضاني في ركن قصي من صالة الطعام، وقد فاجأني في اللقاء الأول بأنه زعلان مني وعاتب عليّ بشدة، فلما استفسرت منه عن السبب قال: لأنني انتظرت منذ وصولي إلى مونتريال أن "تفيدني" وطال انتظاري دون جدوى.