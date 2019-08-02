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حوادث

ضبط 6 عناصر إجرامية بالسحر والجمال

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:37 ص
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط 6 من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وأسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، مُتخذًا من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وذلك حال تواجده بدائرة المركز، وبحوزته (100جرام لمخدر الحشيش - 30 قرص مخدر - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وأسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط اثنين من العناصر الإجرامية (سبق اتهام أحدهما فى قضية "سرقة" - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان بالشرقية) لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، مُتخذان من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وذلك حال تواجدهما بدائرة المركز، وبحوزتهما (150جراما لمخدر البانجو– 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، فضلًا عن ضبط أحد الأشخاص ( مقيم بدائرة قسم أول العاشر بالشرقية)، وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار)، بمواجهته اعترف بحيازته السلاح بقصد الدفاع.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين (مقيمان بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان).. وبحوزتهما (20 جرام لمخدر الهيروين - 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.
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