الجمعة 02 أغسطس 2019 الموافق 01 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

منوعات

العثور على آثار أكبر مبنى يعود للعصر الإيبيري في إسبانيا

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:36 ص
جريدة الدستور
طباعة
عثر علماء الآثار من جامعة قشتالة لا مانتشا، خلال عمليات الحفر في بلدة قديمة شرق إسبانيا، على أكبر مبنى معروف حتى الآن، يعود تاريخه إلى العصر الإيبيري.

تفيد صحيفة Pais، بأن مساحة هذا المبنى تبلغ 70 مترا مربعا، وارتفاعه ثلاثة أمتار ويتكون من ثلاث حجرات، وهو ضمن مجمع مباني La Cava، الذي تبلغ مساحته 8 هكتارات. ولم يتمكن العلماء من تحديد الغرض من بناء هذا المبنى، ولكن قد يكون معبدا.

يقع مجمع La Cava على مرتفع في محافظة كوينكا شرق إسبانيا. وبدأت عمليات الحفر هنا عام 2014. وقد حدد العلماء أن أولى المستوطنات ظهرت في هذه المنطقة بين أعوام 2100-1500 قبل الميلاد، في العصر البرونزي. وفي عام 400 قبل الميلاد استقر الإيبير في La Cava تبعهم الرومان والقوط الغربيون. حافظ جميع من سكن في هذا المجمع على المباني التي كانت مبنية سابقا، وأضافوا لها تراثهم الثقافي. أي أن هذا المجمع الأثري أصبح بمثابة "مجمع للأزمنة".

يقول البروفيسور ميغيل أنجيل فاليرو من الجامعة، "وفقا لمعلوماتنا، مع أننا نواصل عمليات البحث، لم نجد أي شيء مثيل لهذا سابقا. لأننا عادة نعثر خلال عمليات الحفر على بقايا جدران مبنية بالحجر أو الطوب ارتفاعها لا يزيد عن متر واحد".

إضافة إلى المبنى الذي عثر عليه، يتضمن المجمع بقايا مستوطنة تعود للعصر البرونزي وسور القلعة، ولم يتمكن علماء الآثار من تحديد ارتفاعه، ومنطقة فيها مئات الحفر في الصخور، التي يعتقد أنها كانت تستخدم لطقوس دينية. كما عثر في المجمع على رواق طوله 70 مترا حفر على عمق سبعة أمتار في الصخر.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

بشري سارة للمعلمين.. صرف ٢٠ ألف جنيه للأمراض المستعصية (مستندات)

منذ حوالي 17 ساعة

رسميا.. المدير الرياضي السابق بالأهلي مستشارا فنيا لبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

إيقاف 4 لاعبين آسيويين مدى الحياة بسبب التلاعب فى نتائج مباريات

منذ حوالي 4 ساعات

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 أغسطس 2019

ads

الصور

image description

بالصور.. مجدي قفشة ينضم للأهلي

image description

صور.. كواليس انتخابات نقابة الموسيقيين

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

image description

وصول بعثة منتخب مصر لليد الحاصلة على برونزية كأس العالم

image description

العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"

الأكثر قراءة

حقيقة ارتفاع أسعار لحوم الأضاحي في منافذ الزراعة قبل عيد الأضحى

وثيقة سرية تكشف تفاصيل تحرش الإخواني الهارب معتز مطر بإعلاميين في "مودرن حرية"

الحزن يُسيطر على قرية شطورة بعد مصرع 6 من أبنائها اختناقًا داخل بئر

تفاصيل علاوة العاملين بالبترول بعد إقرارها من إدارة الهيئة

ستوديو

شاهد التحضيرات النهائية لحفل مطرب الراب الأمريكي "راس" بالعلمين الجديدة

سفير السعودية يحضر عرض مسرحية "المتفائل" (صور)

بشكل مفاجئ.. تأجيل مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية للعام القادم

هشام عباس يشعل حفله الغنائي في بورتو مطروح (صور)

رياضة

شاينا جاك: ‬سأحارب لتبرئتى من تهمة تعاطى المنشطات

سعد سمير يعلن موعد عودته للأهلي

إكرامي يوجه رسالة لمدافع الأهلي:"سنفتقدك يا صديقي "

المدير الفني لـ"اطلع بره" يوجه رسالة تهديد إلى الأهلي

الرئيس نيوز

بعد انسحاب واشنطن.. روسيا تعلن انتهاء معاهدة الصواريخ النووية

إلزام المصلين بدفع فواتير الكهرباء والمياه الخاصة بالمساجد.. الحكومة ترد

سقوط 5 صواريخ قرب مسقط رأس بشار الأسد

أمريكا تعلن انسحابها رسميا من معاهدة الأسلحة النووية

منوعات

العثور على آثار أكبر مبنى يعود للعصر الإيبيري في إسبانيا

مساعدات أروبية لمكافحة "حمى الضنك" في الفلبين

ضبط 4.5 طن من الكوكايين في سفينة حاويات بهامبورج

النساء يشغلن نسبة 8.7 % من المناصب العليا

كشكول

59 ألف طالب يتظلمون من نتائج "عربي الثانوية العامة"

رسمياً.. جامعة الأزهر تسمح للراسبين بمادة أو اثنين دخول المدينة الجامعية

"السعيد" يكشف الموقف القانوني لامتحانات التخلف بجامعة الأزهر

"جابر" نائباً لشؤون التعليم بجامعة الإسكندرية.. و"هندي" عميداً لتربية بني سويف

إسلام سياسي

اشتباكات بين الجناحين العربي والكردي في صفوف ميليشيا قسد بدير الزور

بعد مقتله.. ماذا كان دور حمزة بن لادن في تنظيم القاعدة؟

صحيفة امريكية: كيف قُتل حمزة بن لادن وهل انتهى الجيل الثاني من القاعدة؟؟

نهضة إخوان تونس تحسم اختيار مرشحها للرئاسة خلال ساعات


زيت وسكر

اكتشاف جديد لعلاج مرض الصدفية

أسعار الذهب بختام تعاملات ا أغسطس

بدء خطة حماية شواطىء الإسكندرية من آثار تغيرات المناخ

تأهل مزارعى الغربية لتصفيات المسابقة القومية للترشيد

مقالات الرأي
ماجد حبته
إنهم يخلطون العلم بالسياسة
د. محمد عفيفي
الباشا بين السينما والسياسة
مدحت بشاى
عبدالمنعم مدبولى وأكاذيب الإخوان
جمال طه
رحيل الباجى ومستقبل الرئاسة التونسية
المزيد

الثقافة

حسين حمودة عن يوسف إدريس: أستعيده دائمًا

أسامة غريب يناقش "عازفة الكمان" بمكتبة مصر الجديدة.. 30 أغسطس

عرض الفيلم الروائى القصير "مكسيم" السبت المقبل

الليلة.. حفل نسمة محجوب بأوبرا دمنهور في المهرجان الصيفي

صفحتنا ع الفيس بوك